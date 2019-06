Bibliotheek Theek 5 slachtoffer van cyberaanval, klantgegevens niet in gevaar geweest

Witwasser ‘uitgekleed’ in Raamsdonks­veer: boot, jetski en auto in beslag genomen

19:03 RAAMSDONKSVEER - De politie heeft donderdag een inval gedaan in een woning aan de Kasteellaan in Raamsdonksveer. De bewoner wordt verdacht van witwaspraktijken. Zijn boot, jetski en auto zijn bij de inval in beslag genomen. Ook 16.000 euro aan contant geld werd meegenomen.