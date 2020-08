Bezweet, rode wangen én glinsterende ogen: Oosterhout vier dagen in de ban van Ajax-filosofie

Steeds moeilijker voor ambulances in West-Bra­bant om op tijd te zijn door personeels­te­kort en corona

18 augustus BREDA - De directe inzetbaarheid van ambulances in Midden- en West-Brabant staat op het spel. Het is steeds moeilijker om voldoende verpleegkundigen te vinden die de weg op willen. Volgens de Regionale Ambulancevoorziening RAV is het personeelstekort ‘zeer nijpend’. Vooral in het buitengebied kan niet worden gegarandeerd dat ambulances binnen vijftien minuten ter plekke zijn.