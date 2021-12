Bezwaar tegen uitbreiding Vijf Eiken: ‘We voelen ons voor de gek gehouden’

Zydeco Zity wordt Zydeco Village:'We houden het klein in Raamsdonk’

RAAMSDONK - Het Zydeco Festival gaat door! Drie jaar na de laatste aflevering in 2019 blazen de voormannen onder leiding van Jo van Strien het muziekfestival nieuw leven in. Op 21 en 22 mei 2022 staat het evenement gepland. Niet in Raamsdonksveer, maar in de zaal van de Zeven Zusters in het kleinere Raamsdonk.

28 december