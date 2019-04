Bezuinigingen Wmo Oosterhout: Mantelzorgvergoeding verdwijnt

Garage in Hees­wijk-Din­ther ligt vol met drugs, vijf aanhoudin­gen waaronder vader en zoon

15:03 HEESWIJK-DINTHER - In een garagebedrijf in Heeswijk-Dinther is dinsdag een flinke hoeveelheid drugs gevonden. Vijf mannen zijn daar aangehouden in de leeftijd van 19 tot 51 jaar. Ze komen uit Oosterhout en Schijndel.