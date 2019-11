Bezuiniging Surplus kost zeer waarschijnlijk banen

OOSTERHOUT - Oosterhout bezuinigt 315.000 euro op de dienstverlening van zorgorganisatie Surplus. De gemeente neemt taken zoals de scootmobielpool zelf over. ,,Dit gaat banen kosten”, zegt Anja Hartmans van Surplus.

Dat er gekort gaat worden op de uitgaves bij de Wmo in Oosterhout is al langer duidelijk. In juni dit jaar maakte wethouder Clèmens Piena (Wmo) bekend dat Surplus ongeveer 250.000 euro moest bezuinigen. In een brief aan de gemeenteraad vorige week blijkt nu dat de welzijnsorganisatie 315.000 euro minder krijgt.

Effect

Dat heeft effect op een heleboel taken. Zo wordt er een ton bezuinigd op een jongerenwerker, de schoonmaak van de drie dorpshuizen moet door een andere partij gedaan worden, de organisatie van de mantelzorgwaardering wordt bij Surplus weggehaald, Taalmaatje wordt voortaan door Theek 5 uitgevoerd, de gemeente gaat zelf de scootmobielpool organiseren en de ondersteuning van de vrijwilligers wordt anders geregeld.

Als motivatie voor deze manier van bezuinigen, schrijft het college van B en W dat alleen de kerntaken van het welzijnswerk bij Surplus blijven. Alles wat daarbuiten valt, wordt door de gemeente Oosterhout voortaan anders georganiseerd of stopgezet.

Banen

,,Wij wisten dat de bezuiniging eraan zat te komen”, zegt sectormanager Anja Hartmans van Surplus. ,,Wij zijn aan het bekijken hoeveel banen dit gaat kosten. We zijn een grote organisatie, dus misschien kunnen mensen op een andere plek ingezet worden. Dat moeten we nu allemaal bekijken, maar ik sluit niet uit dat er banen verdwijnen.”

Quote Ik sluit niet uit dat er banen verdwijnen Anja Hartmans, Surplus

Surplus heeft aan de wethouder gevraagd om een lijstje te maken met alle voorgenomen bezuinigingen. Hartmans: ,,Dat hebben ze gedaan, maar we gaan hierover nog wel in gesprek, want het is ons niet helemaal duidelijk wat er tot de kerntaken gerekend wordt en wat niet. Ik denk wel dat mensen het bij sommige projecten gaan merken dat er bezuinigd is. We proberen wel de taken goed over te dragen, zodat er zo weinig mogelijk problemen ontstaan.”

Doorgaan

Dat sommige proefprojecten zijn stopgezet, kan Hartmans begrijpen. ,,Het is soms spijtig, maar als de aanpak niet of niet voldoende werkt, moet je ermee stoppen. We zien ook dat enkele projecten wel doorgaan en er zelfs geld bij hebben gekregen.”