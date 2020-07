Op vakantie in Oosterhout: van Brazilië naar Zweden binnen enkele meters

23 juli OOSTERHOUT - Op de Oosterhoutse Heuvel waan je je in België, even verderop in het Binnenhofje ben je in Australië. En in het Arendshof zelfs in Zwitserland, Frankrijk én Zweden. De binnenstad hult zich de komende weken in het zomerthema ‘Op vakantie in Oosterhout’.