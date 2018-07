Bezoekersaantal Oosterhoutse binnenstad in de lift

OOSTERHOUT - Na jaren van dalende bezoekerscijfers zit de Oosterhoutse binnenstad weer in de lift. In 2017 waren er in het eerste half jaar nog gemiddeld 481.000 bezoekers per maand in de stad te vinden. Dat aantal is dit jaar gestegen met dertien procent naar 541.000.