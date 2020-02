Bezinningsfestival: ‘Na carnaval mag het Vastwel ietsje minder’

,,We zoeken bij het evenement naar allerlei manieren van bezinning in de vastenperiode”, zegt organisator Walther Halters (74). ,,We stellen de vraag of het allemaal een beetje minder kan", vult mede-organisator Arjan van Dijk (69) aan. ,,Bijvoorbeeld minder druk op je werk, niet zo vaak tv-kijken of op je telefoon zitten. Dat geeft ruimte om na te denken en te zoeken naar betekenis. Wij denken dat dat belangrijk is in het leven.”

Verlangen en loslaten

Quote Als je door de poort komt, ben je in een andere wereld.” Walther Halters, Organisator Vastwel Bij de tweede versie van het Oosterhoutse evenement Vastwel met theater, muziek, gesprekken, exposities, film, workshops en wandelingen, draait alles om het thema Verlangen en Loslaten.

Appels voor het Missiehuis

Halters: ,,Ik ben geboren en getogen in Oosterhout. Met drie kloosters in de buurt krijg je interesse in religie. Een tante van opa was zuster in Sint-Catharinadal. Opa kwam daar vaak. Samen met hem bracht ik kisten appels van Catharinadal naar het Missiehuis in Teteringen. Opa trok de handkar en ik mocht er boven op zitten. Ik heb wel wat met religie. Het is hier zo mooi in Catharinadal. Het is een plek van bezinning. Als je door de poort komt, voel je dat meteen. Dan ben je in een andere wereld.” Van Dijk knikt bevestigend: ,,Daarom zetten we ons graag in voor het klooster.”

Indrukwekkende verhalen

Quote Dit is de kans om het honderd jaar oude kunstwerk, dat zelden te zien is, te bekijken.” Walther Halters, Organisator Vastwel Het resultaat mag er zijn. Het programma dat loopt van carnaval tot Pasen puilt uit van de activiteiten. Enkele hoogtepunten zijn de opening op 19 februari in het Frencken College waar een talkshow wordt gehouden met mensen die belangrijke zaken in hun leven moesten loslaten zoals Ton Rombouts, oud-burgemeester van Den Bosch, die Commissaris van de Koning had kunnen worden. Zuster Maria Magdalena die trouwplannen had, maar toch voor het klooster koos. Elsbeth Kuysters, moeder en psychologe die haar dochter verloor en de Syrische Rania Niham die haar vaderland moest verlaten en hier een nieuw leven opbouwde. Van Dijk: ,,Indrukwekkende verhalen.” Halters: ,,Zo hoor je waar loslaten toe kan leiden. Goed om over na te denken.”

Theatrale reis door de hel

Donderdag 5 maart wordt in de Basiliek La Divina Commedia van Dante Alighieri opgevoerd. Een theatrale reis door de hel en via de Louteringsberg naar het paradijs met Martine Huijbregts en Jaap Oomen, zang, dans en muziek. Halters: ,,De Basiliek is een mooie plek om te spelen. Het wordt een intieme voorstelling met teksten van Dante, Gregoriaanse gezangen, dans en lichtbeelden.”

Wreed en te realistisch

Een bijzondere expositie is de Kruisweg van Albert Servaes. De verbeelding van Servaes uit 1919 van de lijdensweg van Jezus werd verboden omdat de taferelen volgens de kerk te wreed en te realistisch zijn. De kruisweg, die in Berkel-Enschot hangt, is gewoonlijk niet toegankelijk voor publiek. Bijzonder is dat de abdij de De Kruisweg in bruikleen wil geven aan Sint-Catharinadal. Het werk van Servaes is hier te zien van 7 tot en met 22 maart. Halters: ,,Dit is de kans om het honderd jaar oude kunstwerk, dat zelden te zien is, te bekijken.” Vastwel is een initiatief van het Leer- en Inspiratiehuis van Sint-Catharinadal.