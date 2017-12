Bewonersgroep Raamsdonksveer wil geen transformatorstation: 'Bij zo'n doodskist wil ik niet zitten'

RAAMSDONKSVEER - Willie Smulders draait er niet omheen. "Bij zo'n doodskist wil ik niet zitten." Die 'doodskist' is het transformatorstation dat vlak bij haar appartement in Raamsdonksveer moet komen. "Vanaf de eerste etage is het direct in mijn zicht, maar dat geldt ook voor veel andere bewoners. Het is precies voor de deur. Daar ben ik niet van gediend."

De 80-jarige Smulders maakt daarom met meerdere bewoners van appartementencomplex De Kroon bezwaar tegen de komst van het station van Enexis, dat geldt als verdeelpunt voor elektriciteit en gas. De werkzaamheden op de hoek van de Beatrixlaan en Emmastraat zijn vanwege het bezwaar voorlopig stilgelegd. Op die locatie staat een bouwkeet, terwijl het groene veldje met hekken is afgezet. Smulders: "Er komt een groot gebouw. Zo'n ding is 11 meter lang, 4 meter hoog. Dat plaats je toch niet bij een wooncentrum? We zijn bang voor straling. En: wie weet wat voor herrie dat station maakt. Dit hoort hier niet."

Bewoner Kees Weterings: "Zo'n blok beton op deze kruising is gevaarlijk. Er zijn voldoende alternatieve locaties beschikbaar. Denk aan het Simon van Sonplein." Smulders: "Bovendien komt het in het enige stukje groen dat we hier in de buurt hebben. Dan gaan ze dat ook nog eens bederven... Dat is niet fraai."

De gemeente beraadt zich over de bezwaarschriften, verklaart een woordvoerster. "Daarnaast heeft een afvaardiging van de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex een gesprek gehad met wethouder Kevin van Oort. Daarin is afgesproken om een aantal zaken nader uit te zoeken over de locatiekeuze." Waarschijnlijk volgt er binnen nu en enkele weken een beslissing. "Afhankelijk van het besluit zullen de werkzaamheden al dan niet weer worden hervat."