Bewoners willen oplossing voor verkeersdrukte Oosterhout: ‘Waar moeten al die auto's heen?‘

Ook appartemen­ten in het plan Heereland Raamsdonks­veer, geen 45 maar 57 woningen

1 februari RAAMSDONKSVEER - Geen 45 maar 57 woningen worden er gebouwd in de laatste fase van de wijk Heereland in Raamsdonksveer. Er komen kleine gestapelde woningen bij om in de grote vraag naar sociale huurwoningen te voorzien. Er is vooral behoefte aan woningen voor een- en tweepersoons huishoudens.