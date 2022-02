Bewoners Teteringen en Oosterhout-West trekken samen op tegen verkeersproblemen: ‘Het is veel te druk’

OOSTERHOUT/TETERINGEN - ,,De verkeerssituatie in Teteringen en het zuidwesten van Oosterhout wordt steeds nijpender.” Diverse belangengroepen in Teteringen en Oosterhout bundelen daarom de krachten. ,,Het is nu echt tijd voor oplossingen voor zowel Oosterhout als Teteringen.”

In Teteringen vragen inwoners al lange tijd aandacht voor de drukte van de weg dwars door het dorp. Tussen Breda en Oosterhout is dit een geliefde sluiproute. Vorige week lichtte de Actiegroep Oosterhoutseweg de Bredase gemeenteraad al in over samenwerking met de Oosterhoutse collega’s.

Trommelen

In Oosterhout is de drukte vooral bij de Bredaseweg, voor kruispunt Trommelen. Buurtpreventieteams Vrachelen 1, Vrachelen 2-Markkant, belangenvereniging LMP-weg en Wijkteam Houthaven werken op het punt van verkeersproblemen nu samen met de Actiegroep Oosterhoutseweg.

De Bredaseweg is het verlengde van de Oosterhoutseweg. ,,Oplossingen moeten in samenhang tussen Oosterhout en Teteringen worden bekeken. De verbinding Oosterhout-Breda door Teteringen is te druk en zal steeds drukker worden.”

Quote De verbinding Oosterhout-Bre­da door Teteringen is te druk en zal steeds drukker worden

De gemeente Oosterhout werkte de afgelopen jaren aan een mobiliteitsvisie, waarbij onder meer is gekeken naar het verkeer tussen Oosterhout en Breda. Een mogelijke oplossing is een nieuwe afslag tussen Bredaseweg en Lage Molenpolderweg, maar daarvan zijn de bewonersgroepen in het westen van Oosterhout geen voorstander.

Brief

Eerder zegden deze groepen al in een felle brief aan de politiek hun vertrouwen op in de aanpak van de verkeersproblematiek. Zij vinden dat een ‘totaaloplossing’ ontbreekt en suggereren om nog eens te kijken naar een verbinding in het buitengebied, zodat het verkeer niet dwars door Oosterhout of Teteringen hoeft.

De gemeente Oosterhout bespreekt de komende maanden het verkeer rond de stad. Uiteindelijk komt er een uitvoeringsagenda, waarin staat welke wegen prioriteit hebben.