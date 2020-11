Bewoners nog tot zeker februari niet terug naar huis na brand: ‘We bellen en appen regelmatig met elkaar’

Hennepkwe­ke­rij in woning Raamsdonks­veer opgerold, ook harddrugs aangetrof­fen

25 november RAAMSDONKSVEER - De politie heeft woensdagochtend in een woning in Raamsdonksveer een hennepkwekerij aangetroffen. De bewoner, die op dat moment aanwezig was, is aangehouden.