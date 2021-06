Bewoners Mosselaar en Riekevoort willen wortelschade vergoed hebben

Oosterhout houdt miljoenen euro's over en investeert dat in verkeer en de uitbrei­ding van scholen

28 mei OOSTERHOUT - Oosterhout pompt miljoenen in het oplossen van verkeersproblemen rond de stad. Ook krijgen enkele basisscholen uitbreiding. De gemeente doet dat met het geld dat over is van 2020. In dat jaar staat een dikke plus op de balans: een overschot van 8,5 miljoen euro.