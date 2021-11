Bewoners komen met ‘bewijzen‘ fietsbrug Oosterhout: ‘Gemeente kan niet zeggen dat brug niet beloofd is’

Vrachelen is een wijk in het westen van de stad. Grotendeels gebouwd in de jaren ‘90. Toen al was er de wens voor een fietsbrug over het Wilhelminakanaal, die Vrachelen 2 zou moeten verbinden met de Zwaaikom en het centrum. Beloftes door de gemeente Oosterhout zijn er gedaan, zo menen buurtbewoners. Zij onderbouwen dat aan de hand van documenten, ook in handen van deze krant.