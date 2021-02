Bewoners gaan terug naar hun appartementen na felle brand in Oosterhout

OOSTERHOUT - De bewoners van Residentie Stadhouders Veste in Oosterhout gaan zaterdag terug naar hun appartementen. Vier maanden geleden woedde een brand in de parkeergarage.

In de woningen was er met name roetschade. Het betreft 28 appartementen. ,,De mensen kunnen er weer wonen”, zegt Jan Gerrits, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. Maar volgens hem is er nog werk aan de winkel op andere plaatsen. Zoals de parkeergarage, de kelder, de lounge of gemeenschappelijke loungeruimte. ,,We gaan er geen feestje van maken.”

Veel woningen moesten grondig worden schoongemaakt, soms was een nieuwe verflaag nodig. De verwachting is dat de totale werkzaamheden nog een tijdje duren, zei Gerrits eerder in deze krant. ,,Het is een beetje afhankelijk van de levertijden van de materialen, maar als het volgens planning verloopt is het complex in juni helemaal hersteld. Misschien zelfs al in mei.”

De bewoners moesten allemaal maandenlang elders onderdak vinden, omdat de schade na de brand groter bleek dan aanvankelijk gedacht. Door de extreme hitte die bij de felle brand op 17 oktober 2020 vrijkwam, was roet via de leidingen in de appartementen terechtgekomen.