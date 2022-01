Bewoners De Regent willen hun vrijheid terug, maar dat zit er nog niet in zegt woningcorporatie Leystromen

Biblio­theek Oosterhout lonkt, bij gebrek aan alternatie­ven

OOSTERHOUT - Normaal gesproken is de maandag niet zo’n flitsende dag, maar in deze coronatijd is het begin van de week al helemaal geen reden voor een feestje. In het Oosterhoutse centrum kun je rond het middaguur een speld horen vallen. Uitzondering op de regel is de bibliotheek.

11 januari