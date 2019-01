Bewoners Boswachterij Dorst willen langer geluidsscherm

Verlengd

Quote

Geluidswal

Sommige mensen hebben last van de langsrazende treinen, omdat er in de geluidswal rond de wijk een grote toegangspoort zit. Het geluidsscherm langs het spoor is niet lang genoeg om het treinlawaai tegen te houden. ,,Het geluid van de treinen schiet achter het scherm door en gaat rechtstreeks door de poort heen”, zegt raadslid Walther Hoosemans. Bewoners trokken aan de bel bij plaatsgenoot Hoosemans en vroegen een gesprek aan bij de wethouder. Nu ligt er een voorstel voor de gemeenteraad.