Bewoner die maandenlang zijn buren terroriseerde, mag uit woning worden gezet

Opbrengst DJ's in actie: 10.000 euro voor lokale onderne­mers en verenigin­gen

19 januari MOLENSCHOT - De muziekmarathon DJ's in actie van afgelopen weekend heeft ruim tienduizend euro opgebracht. Een twintigtal (oud-)DJ's uit Gilze en Rijen zette zich 24 uur in voor een inzameling voor horeca, cultuur, of verenigingen. ,,Horeca kreeg veel bijval, maar eigenlijk was het gevoel van saamhorigheid de grote winnaar", zegt organisator Coen van der Heijden van Gotcha.