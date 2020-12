Bewegende kerstboom en duizenden lichtjes sieren de Markt in Oosterhout

IJsbaan Oosterhout is van de baan: ‘Er komt een spectacu­lai­re attractie voor in de plaats’

22 oktober OOSTERHOUT – Schaatsen op de Markt zit er dit jaar niet in. De organisatie heeft de inmiddels traditionele ijsmarkt in het centrum van Oosterhout in overleg met de gemeente afgelast. Nieuwe insteek: ‘selfiepunten met levende ijsberen en sneeuwmannen.’