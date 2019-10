Bevrijdingskrant Oosterhout is eerbetoon aan verzetskrant ‘Vrije Stem’

,,We zijn met een groep enthousiaste bewoners aan de slag gegaan. Iedereen heeft iets bijgedragen, stukken geschreven, onderzoek gedaan, foto's gemaakt, ontwerpen gemaakt. En we hebben veel gehad aan de kennis die bij de heemkundekring aanwezig is", zegt een van de initiatiefnemers Juul Langenberg.

Verzetsgroep

Het logo van de krant is ontleend aan de echte verzetskrant De Vrije Stem die van juni tot en met oktober 1944 dagelijks in Oosterhout werd verspreid. ,,Ik had gelezen dat er in Oosterhout in 1944 een verzetskrant is uitgebracht. Het leek me een passend idee om daar met de Bevrijdingskrant aandacht aan te schenken", zegt Langenberg. De illegale krant werd destijds gemaakt door Jan van Bijnen (1923-1982) en Marinus Damen (1924-2009). De verzetsgroep waar Damen deel van uitmaakte, tikte informatie op die zij hadden gehoord via Radio Oranje en de BBC. De op een slaapkamer gestencilde A4'tjes van De Vrije Stem werden enkele keren per week na het vallen van de avond verspreid.