Bevrijdingsfeesten kunnen beginnen: ambassadeurs van de vrijheid gaan de lucht in vanaf Gilze en Rijen

Gemeente Oosterhout en woonwagen­be­wo­ners opnieuw in gesprek

7:51 OOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout gaat in september opnieuw in gesprek met een delegatie woonwagenbewoners. Vorige week demonstreerden diverse woonwagenbewoners, omdat er te weinig plaatsen zijn in de stad. Zij zijn opgegroeid op het kamp, maar wonen nu noodgedwongen in huizen.