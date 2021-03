Bevers houden flink huis in de Biesbosch, maar: ‘Dit is heel normaal’

De fabriek van de toekomst staat al in West-Bra­bant

27 februari RIJEN - De fabriek van de toekomst bestaat al, in Rijen. Hier worden op een lopende band smartphones in elkaar gezet. Robots rijden af en aan. Bijzonder? Ja, want er komt geen mens aan te pas. Machines en robots praten met elkaar via een supersnelle, draadloze 5G-verbinding. Dit project, waarbij bedrijven en onderwijs elkaar gevonden hebben, is uniek voor Nederland.