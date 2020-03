Beverpad verlengd tot aan dorp Drimmelen, kosten lopen wel op

DRIMMELEN - Het Beverpad wordt in april of mei verlengd tot aan Drimmelen-dorp. Een grote meerderheid van de raad stemde in met het voorstel van het college. Uitbreiding van het pad aan de andere kant, richting Lage Zwaluwe, wordt nog verder onderzocht.

Het doortrekken van het pad maakt het voor fietsers en voetgangers een stuk veiliger, omdat ze niet meer over de Ruilverkavelingsweg hoeven. Het Beverpad is populair omdat het over de dijk langs de Amer een mooi uitzicht over de Biesbosch geeft. ,,Al onze inwoners en toeristen die de afgelopen jaren hebben genoten van het ‘fietsrondje Biesbosch’, kunnen nu een nóg veel mooier rondje fietsen”, zegt wethouder Lieke Schuitmaker.

Ook de raad is blij dat het pad na jaren wachten eindelijk doorgetrokken kan worden. Sinds 2015 is de gemeente in onderhandeling is met de pachter. Er ligt nu een overeenkomst, maar Drimmelen moet hiervoor dieper in de buidel tasten dan gedacht. De begrote 300.000 euro voor de hele verlenging van het pad is alleen voor het deel naar Drimmelen nu opgelopen tot 487.500 euro. Een deel daarvan wordt gedekt met subsidie van Regiobureau West Brabant.

,,De pacht afkopen is veel geld, maar we denken dat het noodzakelijk is”, zegt Tim Eestermans (Groen Drimmelen). De kosten zijn reden voor PvdA om tegen te stemmen. ,,Hoe graag we ook willen, dat bedrag kunnen we niet uitleggen aan de inwoners”, vindt Hanneke de Bruijne.

Onderhoudskosten

Het voorstel om jaarlijkse onderhoudskosten van 9162 euro te uit het potje van de toeristenbelasting te betalen, valt bij veel fracties niet lekker. Zij stellen voor om bij de behandeling van de kadernota te kijken naar andere mogelijkheden.

Jac Praat (CAB) vraagt zich af waarom het pad in plaats van de Batterij niet verder doorgetrokken wordt tot de Biesboschweg. “Dan bevinden mensen zich direct aan de haven, in plaats van dat ze eerst door de Batterij moeten.” Volgens Schuitmaker geeft het Waterschap geen toestemming, omdat de aan te leggen afrit hiermee de kern van de dijk zou raken.

Lage Zwaluwe