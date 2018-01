Bever wandelt langs veerboot in Aalst

Nog een OV-staking in aantocht? 'Plaspauze in CAO kan niet zomaar'

17:13 BREDA - De ene staking is nog niet afgelopen of de volgende staat alweer op het programma: 16 januari willen vakbonden FNV en CNV een weer een staking houden in het busvervoer. Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer: 'We gaan graag om tafel'