Beveiligers bij bieb Oosterhout om reljeugd buiten te houden

Quote Er zijn vanaf maart tot 11 september veertien ontzeggingen uitgedeeld vanwege baldadigheid, herhaalde overlast, respectloos gedrag en huisvredebreuk. Theo Peeters, directeur Theek 5 ,,Het is helaas nodig", zegt directeur Theo Peeters. ,,Er is een groep die moedwillig vernielingen aanricht aan tafels, stoelen en gordijnen, op harde toon ruzie maakt en personeel uitscheldt. Er zijn veertien ontzeggingen uitgedeeld, de laatste drie op 8 september, vanwege baldadigheid, herhaalde overlast, respectloos gedrag en huisvredebreuk. We zijn een open instelling. Iedereen is hier welkom, maar je moet je wel aan de gedragsregels houden. Als je de trein pakt, moet dat ook. Sinds we de ID-plicht hebben ingevoerd, zijn er geen incidenten meer geweest."

Bedreiging

Vanwege de overlast is de bibliotheek na de zomervakantie opnieuw rond de tafel gegaan met het jongerenwerk, de gemeente en de politie. Peeters: ,,Het is een terugkerend probleem. In het laatste overleg is het idee geboren om een ID-plicht in te voeren. De maatregel geldt zo lang als het nodig is. Het jongerenwerk, de jeugdveiligheidsambtenaar van de gemeente en de wijkagent zijn daarnaast in gesprek met de tieners en hun ouders." De politie kan niet bevestigen dat het om dezelfde groep overlastgevers gaat die voor de vakantie hinderlijk rondhing bij de bieb en andere jongeren bedreigde en in elkaar sloeg. ,,De groep van voor de vakantie wordt geregeld in ons overleg besproken, maar of het dezelfde zijn die nu voor overlast zorgen, is bij ons niet bekend", aldus de politiewoordvoerder.

Allochtonen

De Oosterhoutse bibliotheek heeft al jaren in meer of mindere mate last van een telkens wisselende groep overlastgevers die grotendeels uit allochtone jongeren bestaat. Peeters: ,,In de oude bieb gebeurde het ook. We zaten in afwachting van de nieuwbouw tijdelijk in het oude Rabobankgebouw en daar moesten we ook beveiligers inschakelen. Triest eigenlijk. Maar sinds we deze maatregel hebben ingevoerd, is de rust weergekeerd. We willen dat onze reguliere bezoekers en andere passanten zich prettig blijven voelen in de bieb."

