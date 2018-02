Betonfabriek wil uitbreiding jachthaven tegenhouden

Watersportvereniging Sluis 1 mag van de gemeente Oosterhout uitbreiden met een vijfde steiger waar veertig extra boten kunnen aanleggen. Volgens Struyk Verwo wordt het daardoor te krap in de zwaaikom en komt daardoor de bevoorrading van de betonfabriek in gevaar. Eens in de acht dagen worden op de loswal honderden tonnen zand en grind gelost. ''We kunnen er straks niet meer zwaaien met het schip'', zegt Piet Raaijmakers die jarenlang schipper is geweest van het bevoorradingsschip.

Volgens de gemeente Oosterhout kan de boot achteruit varen naar de loswal. Voor achteruitvaren is echter meer diepgang nodig. ''Vier meter moet het zijn en dat is er niet'', zegt Raaijmakers. De gemeente is eventueel bereid de vaargeul uit te baggeren maar wil eerst zeker weten of dat nodig is en wat het gaat kosten. Een oplossing kan volgens de gemeente ook zijn dat het schip aan de andere zijde wordt gelost waarna het leeg achteruit kan terugvaren. Dan is een diepgang van drie meter, de huidige diepte, genoeg.

Nieuwe kraan noodzakelijk

Volgens Struyk moet er een nieuwe kraan komen als het schip aan de bakboordzijde moet worden gelost. Oosterhout en Struyk zijn er al anderhalf jaar over bezig. Maandag bij de Raad van State leek een oplossing nog niet in zicht. De watersportvereniging heeft al een vaarseizoen verloren, zegt de gemeente. Sluis 1 wil dit jaar beginnen met de bouw van de steiger waar niet alleen meer maar ook grotere jachten kunnen aanleggen. ''We willen daar meer watersport en toerisme'', aldus een woordvoerster van de gemeente.

De zaak waar de Raad van State over moet beslissen is een wijziging van het bestemmingsplan Zwaaikom. Als deze wijziging geldig wordt kan Sluis 1 de steiger bouwen voor alvast zestien schepen. Vorige week heeft de gemeente een bestemmingsplan ter inzage gelegd waarmee Sluis 1 de rest van de uitbreiding kan aanleggen. Met de veertig ligplaatsen erbij heeft de jachthaven straks 170 aanlegplaatsen.