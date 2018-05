Betalen voor Biesbosch valt slecht: 'Wij gaan geen geld ophalen bij de bezoeker'

Werkendam, Geertruidenberg en Drimmelen geven aan hier nu weinig heil in te zien. "Ik zie veel meer in een vrijwillige bijdrage. Dat je een vaantje van 10 euro koopt en dat dit bedrag ten goede komt aan de faciliteiten", reageert John van Oosterhout van de gemeente Drimmelen. Zijn Werkendamse collega Matthijs van Oosten: "Dit heeft in onze gemeenteraad zeker geen draagvlak. De directeur van het Park weet heel goed hoe de vork in de steel zit. Dat er financieel iets moet gebeuren, is waar. Maar als het aan ons ligt, gaan we geen geld ophalen bij de bezoeker. Je kunt het ook oplossen door een verminderde ambitie: heb je die voorzieningen, zoals aanlegsteigers, allemaal wel nodig?"