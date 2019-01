Bestuurster snorscooter raakt gewond omdat zij valt door schrikreactie in Oosterhout

video Provincie ziet snelfietspad Oosterhout-Rij­en niet zitten

17:00 RIJEN - Het plan om langs de Vijf Eikenweg (N631) een snelfietsroute aan te leggen stuit op grote bezwaren van de provincie. Het is niet nodig en bovendien is er geen geld voor valt onder meer te lezen in een memo aan de commissie Ruimte van de gemeente Gilze en Rijen.