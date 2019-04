Bestuurster bromfiets botst met automobilist in Oosterhout

Vervolg centrum­plan Made uitgesteld door bomenpro­ble­ma­tiek

10:00 MADE - Een onderdeel van Centrumplan Made is de herinrichting van de Marktstraat en het Molenplein. Volgens de planning zou de gemeente Drimmelen in mei starten met deze werkzaamheden, maar deze datum is nu verplaatst naar oktober. Reden: de gemeente verwacht bezwaren tegen de vergunningen.