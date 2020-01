Bestuurder wijkt uit voor tegenligger en belandt in sloot van weiland in Hooge Zwaluwe

‘Weten jullie dat ik in Auschwitz zat? Een hel...’

11:15 DEN BOSCH - Terwijl wordt herdacht dat 75 jaar ­geleden het concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd, duikt in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch een bijzonder document op: een getypte brief van een Joods meisje dat de naziterreur van Auschwitz heeft overleefd. Haar naam: ­Lisel.