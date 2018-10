Bestuurder vlucht en verstopt zich, maar wordt toch gepakt in Hulten

video Zoon (34) van eigenaars drugsfa­briek Lage Zwaluwe aangehou­den nadat hij zichzelf meldt

20 oktober LAGE ZWALUWE - De zoon van de eigenaars van een grote drugsfabriek in Lage Zwaluwe is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het bureau in Breda. De politie was sinds anderhalve week naar de 34-jarige man op zoek. In een loods van zijn ouders (73 en 66) werd op 10 oktober een enorm drugslab opgerold.