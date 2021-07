Bestuurder snorscooter ernstig gewond na botsing met auto in Oosterhout

Nieuwbouw scholen Dongen valt mogelijk 11 miljoen duurder uit, schrobbe­ring voor wethouder

9 juli DONGEN - De Dongense wethouder Eline van Boxtel ging diep door het stof tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag. In een debat over de onderwijshuisvesting in de gemeente moest ze erkennen dat ze de raad niet tijdig en volledig had ingelicht over de kostenstijgingen voor de nieuwbouw van drie basisscholen in de gemeente.