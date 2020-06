Bestuurder raakt met auto van de weg en raakt gewond bij botsing in Wagenberg

‘Managers Werkendams uitzendbu­reau moeten alsnog jaren de cel in voor uitbuiting Filipijnse matrozen’

15:21 Filipijnse matrozen die 20 uur per dag werkten en hun overuren niet uitbetaald kregen. De eigenaar en managers van uitzendbureau Gyron Crew maakten zich hiermee volgens het OM schuldig aan mensenhandel of uitbuiting. De rechtszaak dient deze week in hoger beroep.