Bestuurder haalt bocht niet en ramt boom in Oosterhout, politie laat gewonde blazen

D66 Geertrui­den­berg onderzoekt samenwer­king met Morgen!

18:00 RAAMSDONKSVEER - De D66-afdeling in Geertruidenberg bekijkt of een samenwerking met de lokale partij Morgen! mogelijk is. Deze maand peilt D66 binnen de eigen gelederen, pas in het najaar wordt een officieel besluit verwacht.