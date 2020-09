Bestuurder gewond na botsing tegen stilstaande auto in Oosterhout

COLUMN Destroy My Face: hoe serieuze kritiek verloren gaat in grote gelijkheb­be­rig­heid

8:30 BredaPhoto had beloofd actueel te zijn. En dat werd het. Het fotofestival was amper begonnen, of een van de belangrijkste kunstwerken moest eraan geloven. Een groep was er kwaad over en duldde geen discussie: weg ermee, uitgummen, schrappen. En het ging weg. Hoe 2020 wil je het hebben?