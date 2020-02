Bestuurder gewond bij ongeluk op A27 bij Oosterhout

Hoogspan­nings­mast Noordwaard in het water door Ciara

16:03 GEERTRUIDENBERG - Sinds de ontpoldering van de Noordwaard in 2014 staat hoogspanningsmast 58 voor het eerst in het water. Als gevolg van storm Ciara. Dat is geen probleem. Vijf jaar geleden is de mast juist vanwege de verwachte waterstijging vier meter verhoogd.