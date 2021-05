Bestuurder botst met wagen tegen geparkeerde auto en belandt op zijn kop op wegdek in Oosterhout

Inbraak bij de buren leidde tot enorme drugs­vondst in Oosterhout

14 mei De vondst van 84 kilo aan henneptoppen in een flatwoning aan de Dokter Janssenlaan in Oosterhout, nu anderhalve week geleden, was te danken aan een toevalligheid. Omdat er bij de buren was ingebroken gingen agenten kijken en roken ze een wietlucht.