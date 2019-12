Bestuurder A27 valt op door hoge snelheid, blijkt geen rijbewijs te hebben

Renovatie keersluis Scheeps­diep in Oude Maasje

10:32 RAAMSDONK - In opdracht van het waterschap Brabantse Delta zijn de werkzaamheden inmiddels in volle gang voor de renovatie van de keersluis Scheepsdiep, gelegen in het Oude Maasje. Naar verwachting eind dit jaar zijn alle palen en de steiger vernieuwd.