Bestuurder (21) onder invloed drugs aangehouden na achtervolging door Oosterhout

Geef uw mening Ik ben echt klaar met dit kabinet

11:30 Als alles volgens planning verloopt, gaan we in Nederland in maart 2021 weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat duurt dus nog bijna anderhalf jaar. Ondertussen is wel duidelijk geworden dat heel wat mensen in dit land ontevreden zijn, boos ook. Het huidige kabinet, Rutte III, lijkt vandaag de dag vooral druk met brandjes blussen, van woedende boeren tot boze docenten. Wordt het niet tijd voor een frisse wind? Of moet kabinet Rutte III de vier jaar vol maken?