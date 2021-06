Bestrijding blauwalg in de Veste kost miljoenen: gaan we niet doen, stelt Geertruidenberg

video Busje vliegt in brand tijdens rijden op parkeer­plaats in Oosterhout

25 juni OOSTERHOUT - In Oosterhout is donderdagavond een busje in brand gevlogen tijdens het rijden. Dat gebeurde op de Zandheuvel, nabij de parkeerplaats van de supermarkt Aldi. De bestuurder kon op tijd uit het voertuig komen en nog wat spullen in veiligheid brengen.