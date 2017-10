Bestrijding armoede Gilze en Rijen: kortingspas voor kinderen

In een motie en een amendement licht de PvdA toe hoe ze de 109.000 euro wil verdelen. Raadslid Mariëlle Doremalen heeft er lang en herhaaldelijk op gehamerd om deze gelden in te zetten. Wethouder Rolph Dols vond het onzin, omdat hij van mening was dat het armoedebeleid in de Gemeente goed is. En de rest van de raad zag dat niet anders.

Inmiddels is er wel wat veranderd en heeft de PvdA toch gescoord met dit onderwerp. De wethouder bleef erbij dat het bestaande beleid goed is, maar erkende dat het vinden van kinderen (ouders) die een steuntje kunnen gebruiken altijd beter kan. De laatste uitdaging van Dols was hoe de PvdA de rest van dit bedrag zinvol zou willen besteden.

Zwembad

In een toelichting zegt PvdA-fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt dat in het leven roepen van een kinderpas tot een leeftijd van zestien jaar een goede optie is. ,,Er is een breed aanbod van activiteiten in de gemeente voor kinderen. Van zwembad tot culturele centra, en speelboerderijen, maar ook andere bedrijven. Met een kortingspas voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen maak je dat toegankelijk.'' De fractie denkt aan gezinnen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum, ongeveer 30.000 euro.

De pas zou in samenwerking met bedrijven en ondernemers in de gemeente moeten worden gemaakt is verder te lezen in de motie die geagendeerd staat voor de raadsvergadering van 6 november.

Laagdrempelig