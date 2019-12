Bestelwagen cateraar vat vlam in in Oosterhout

Stuur je actie in Serious Request The Lifeline loopt dwars door West-Bra­bant: hoe kom jij in actie?

17:49 WEST BRABANT – Dj Frank van der Lende van 3FM loopt binnenkort door onze regio. Dit doet hij in het kader van Serious Request: The Lifeline. Dit jaar vraagt het radiostation namens het Rode Kruis aandacht voor de slachtoffers van mensenhandel.