Bestelbusje knalt op auto en ramt hoek van gevel uit woning in Hooge Zwaluwe

Het ongeval gebeurde rond 06.00 uur. De bewoner van het getroffen pand schrok rond dat tijdstip wakker van een enorme klap. “Het was erg heftig, het leek of er iets instortte. Ik ben mijn bed uitgestapt en naar buiten gehold. Bij de voordeur lag een deel van de gevel op de grond en mijn auto stond in de voortuin van de buren.”

In pyjama op straat

De politie werd gebeld en ook de brandweer kwam ter plaatse om te bekijken of het huis nog bewoonbaar was. “We moesten ons huis uit met onze drie kinderen. Stonden ze daar op straat, in pyjama's met een jasje erover. Ze zijn zich het apezuur geschrokken toen ze zagen wat er was gebeurd.” Volgens de bewoner is een deel van een dragende muur weggeslagen. “Onze voorpui is zwaar beschadigd en de zijmuur heeft zowel binnen als buiten een flinke tik gehad.” Zijn auto is total loss.