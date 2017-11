Bestelbus met 10 kilo hennep bij garage Oosterhout: 'Bedrijf terecht half jaar dicht'

Baasje opgelucht: Bobkat is weer thuis

15 november OOSTERHOUT - Bobkat is gelukkig weer thuis. Dat laat eigenaresse Mascha Stolz weten op Facebookpagina van de kat. Het dier lag tot afgelopen weekend elke dag in zijn mandje voor supermarkt Nettorama aan de Patrijslaan in Oosterhout. Bobkat blijkt niet te zijn ontvoerd, maar was meegenomen door mensen die dachten dat het om een zwerfkat ging.