Bestelbus brandt uit op industrieterrein in Made

Niet veel later sloegen de vlammen uit het voertuig. De dikke zwarte rookpluimen boven het industrieterrein waren van veraf goed te zien. Een lid van het brandweerteam uit Made was ter plaatse en probeerde nog te blussen met een brandblusser maar de brand was niet meer te stoppen. Vervolgens werd de brandweer gealarmeerd. Deze was er snel en heeft de brand geblust. Een opgeroepen tankwagen voor watertoevoer is nog ter plaatse geweest maar de brand was al geblust.