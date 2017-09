Besmettelijke vorm van tbc in Nieuwendijk: tientallen mensen worden onderzocht

Brons voor Geertruidenberg bij verkiezing groenste gemeente van Nederland

16:52 GEERTRUIDENBERG - Geertruidenberg is derde geworden bij de verkiezing van groenste gemeente van Nederland. In de categorie dorpen/kleine steden werd de vestingstad afgetroefd door winnaar Lisse en het Zuid-Limburgse Voerendaal. Zo is woensdag bekend geworden op de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel. Geertruidenberg behoorde tot een shortlist met drie genomineerden. Eerder kregen alle juryleden een rondleiding door Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg.