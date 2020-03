Beschuit met muisjes in de tuin, ‘maar over een tijdje knuffelen we ze helemaal plat!’

Christina Heerkens: “Wij zijn sinds zaterdag trotse oma van Noï, maar helaas mogen we niet op kraamvisite. Da’s echt moeilijk hoor, je eerste kleinkind niet te kunnen knuffelen en zijn trotse ouders. Maar over een tijdje knuffelen we ze helemaal plat!”

Best lastig, maar gelukkig hebben Kim en Marco creatieve oplossing gevonden. We doen nu aan tuinbezoek en bewonderen de trotse ouders en de kleine meid door het raam. Alles voor de gezondheid van de kleine meid. Daarna genieten we van een beschuitje met muisjes, met een bakske erbij. We zijn we supertrots op deze jonge ouders, al hopen we dat we onze kleindochter en de ouders zo snel mogen vastpakken en knuffelen.”