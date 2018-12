Beschonken 19-jarige knalt met auto tegen bus en paal in Dongen en slaat te voet op de vlucht

Een getuige meldde zich bij de politie. Die had gezien hoe de 19-jarige in zijn auto door de Kerkstraat was gereden. Hij knalde met zijn wagen tegen een bestelbus en daarna een paal. Vervolgens ging de Dongenaar er te voet vandoor.



De politie wist de man te achterhalen. Hij werd in zijn woning aangehouden. De politie heeft hem onderworpen aan een ademanalyse. Daaruit bleek dat hij onder invloed was van alcohol.



Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Hij krijgt ook een proces-verbaal aan zijn broek voor het verlaten van de plaats van een ongeluk. Het voertuig van de 19-jarige liep forse schade op door het ritje.