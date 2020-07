Bescheidenheid bij lintjesregen in Geertruidenberg: ‘Dit is eigenlijk niks voor mij’

Tientallen gedecoreerden in onze regio ontvangen vandaag na maanden wachten hun koninklijke onderscheiding. In Geertruidenberg waren tien van de twaalf inwoners gisteren al aan de beurt. ,,Heel bijzonder om twee keer een toespraak van de burgemeester te krijgen."

Nét zo onverwacht als op 24 april was het dit keer niet voor Piet Prinsen (77), een van de gedecoreerden. ,,Ik was toen boven aan het klussen en kreeg een telefoontje van de burgemeester. Ik dacht nog dat ze verkeerd verbonden was, totdat ik haar voor het raam zag staan. Het was echt een totale verrassing dat ik een lintje mocht ontvangen", zegt Prinsen.

Kleinkinderen

Speciaal is het natuurlijk wel. Daarom zit Prinsen deze donderdagochtend samen met zijn kinderen en kleinkinderen al klaar. Want ook dit keer krijgt hij bezoek van de burgemeester, maar dan mét het lintje en op gepaste afstand in de achtertuin.

,,We doen het gewoon overnieuw, maar dan voor echie", zegt Witte. ,,Blij dat het vandaag kan met onderscheiding erbij."

Door de coronamaatregelen was het opspelden in april namelijk niet mogelijk. Wel kreeg Prinsen toen net als de andere gedecoreerden een bos bloemen en oorkonde. En het is ook vandaag nog niet helemaal als vanouds: door de anderhalvemetermaatregel moet het lintje worden opgespeld door een familielid.

En dat heeft toch ook z'n charme, vindt kleindochter Fabiënne Prinsen: ,,Toch wel heel bijzonder dat ik dit voor mijn opa mag doen."

Zwarte Schuur

Piet Prinsen krijgt de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij Stichting de Zwarte Schuur, Staatsbosbeheer en Natuur- en Milieuvereniging VMB Hank. Daarnaast is hij penningmeester bij Watersportvereniging Bergsche Veld en natuurgids bij het Instituut voor Natuureducatie. Ook zette hij zich in voor de restauratie van het torenuurwerk in de Geertruidskerk.

Een indrukwekkende lijst, maar Prinsen zelf blijft vooral bescheiden. ,,Het is wel een hele eer, hoor, maar dit is eigenlijk niks voor mij."

Zelf vindt het vooral 'normaal' wat hij allemaal doet. ,,Het gaat vanzelf, zoals bij de watersportvereniging. Je begint als een vriendenclub en voor je het weet ben je 25 jaar penningmeester", zegt hij.

Verdiend

,,Je krijg echt niet zomaar een koninklijke onderscheiding, hoor", drukt burgemeester Witte hem op het hart. ,,Het is echt verdiend."

Bijzonder vindt hij het zeker, net als twee keer toegesproken worden door de burgemeester. Dat kan ook niet iedereen zeggen. ,,Jammer dat mijn vrouw het niet meer kan meemaken, dan was het helemaal speciaal geweest."

Hoewel het merendeel van de gemeenten in onze regio op 3 juli de onderscheidingen overhandigt, deed Geertruidenberg dat gisteren dus al. ,,De Kanselarij heeft bepaald dat de lintjes op beide dagen mogen worden uitgereikt. Agendatechnisch kwam het beter uit om de lintjes donderdag uit te reiken", zegt de woordvoerster van de gemeente.