Berry geeft oud ijzer een tweede leven als kunst: ‘Alles wat recht is, sla ik krom’

Nena’s broer Joris is nu monnik: ‘Maar hij heeft gewoon een telefoon en een Macbook’

MADE - Wat doet het met je band wanneer je broer het klooster ingaat? In ‘Ga ik jou ooit Jampa noemen’ vertelt Nena van Bakel (27) het verhaal over en mét haar broer Joris (29). 28 oktober gaat de documentaire in première.

13 oktober